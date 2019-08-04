Среди жертв стрелка в Огайо оказалась его сестра

Среди жертв стрелка, открывшего огонь в американском городе Дейтон (штат Огайо), оказалась его сестра. Об этом 4 августа сообщает телеканал Fox News.

Погибшей Меган Беттс было 22 года, и она оказалась одной из девяти убитых. В ходе пресс-конференции для журналистов представитель полиции сообщил, что все жертвы были найдены в одном районе.

Ранее в этот же день полиция определила личность стрелка — это 24-летний Коннор Беттс, проживавший недалеко от места преступления. Стрельба произошла ранее в воскресенье. Нападавших было двое. Полиция разыскивает второго возможного стрелка, который мог покинуть район на внедорожнике темного цвета. В результате атаки погибли девять человек, пострадали 27.

Накануне стрельба, жертвами которой стали 20 человек, произошла в Эль-Пасо, штат Техас. Злоумышленник открыл огонь в супермаркете Walmart. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса, в отношении которого прокуратура США рассмотрит возможность вынесения смертного приговора.