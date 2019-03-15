Молитвы городу Христа: исламский мир осудил теракты в Новой Зеландии

Общины приверженцев ислама по всему миру выразили соболезнования родственникам погибших в Крайстчерче и решительно осудили стрельбу в мечетях. Как рассказали «Известиям» в Духовном собрании мусульман РФ, на пятничной молитве во всех мечетях России будут молиться за жертв теракта в Новой Зеландии. В правительствах Сирии и Ирака заявили «Известиям», что их страны решительно осуждают виновников трагедии, в которой погибли невинные граждане, и молятся со всем миром за выздоровление пострадавших.

Умма против ненависти

В Духовном собрании мусульман России заявили «Известиям», что в ходе пятничной молитвы в мечетях по всей стране помянут жертв терактов в Новой Зеландии.

— Безусловно, мы осуждаем теракты, в ходе которых погибли безоружные люди. Российские мусульмане стоят бок о бок с нашими новозеландскими братьями, — сообщили в управлении. Там также призвали не верить слухам о том, что будто бы за терактом последуют акции возмездия. — Сознательные мусульмане никогда не пойдут на такое. Что касается террористических ячеек, радикалов — их нельзя считать частью мусульманской уммы. Мусульмане никогда не поддержат любое проявление ненависти.

молитвы Скорая помощь увозит пострадавшего во время стрельбы у мечети Аль-Нур Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter

Свои соболезнования народу Новой Зеландии выразили в Сирии и Ираке, в двух наиболее пострадавших от международного терроризма странах. Зампредседателя международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад заявил «Известиям», что его страна осуждает любые террористические акты, где бы они ни происходили.

— Мы предупреждали Запад о последствиях поддержки терроризма. Сирия выступала и выступает против всех сект, действующих методом террора и запугивания. От лица всей моей страны я приношу соболезнования новозеландцам. Мы призываем к миру и согласию среди народов, — сообщил политик.

В осуждении террористов с Дамаском солидарны и представители сирийской оппозиции. Член Совета по переговорам, делегат конституционного комитета Яхья аль-Ариди в беседе с «Известиями» заявил, что оппозиция также осуждает убийства невинных граждан.

Свою солидарность и соболезнования выразили и в администрации президента Ирака. Как сообщил «Известиям» советник лидера арабской республики Фархад Алаалдин, в Багдаде будут молиться за выздоровление всех пострадавших в ходе теракта.

молитвы Мэр Лондона Садик Хан Фото: Global Look Press/Tom Nicholson/ZUMAPRESS

Мусульмане всего мира в пятницу будут молиться за души невинных жертв 28-летнего террориста. Один из самых известных мусульман Великобритании, мэр Лондона Садик Хан, сообщил в своем Twitter, что потребовал усилить безопасность всех лондонских мечетей ввиду большого наплыва прихожан — весь город идет к мечетям, чтобы проявить солидарность с народом Новой Зеландии. «Лондон стоит вместе с народом Крайстчерча перед лицом этого ужасного террористического нападения», — написал политик.

Грустное совпадение, что теракт произошел в городе, чье название в переводе означает «Церковь Христа», равно чтимого и в исламе, и в христианстве.

02_new_zealand_TASS_32063703 В районе 13:45 неизвестные устроили стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Один из нападавших пришел в мечеть Аль-Нур и открыл огонь по прихожанам. Вооруженный мужчина снимал всё происходящее на экшен-камеру и вел прямую трансляцию в соцсетях Фото: TASS/AP/Mark Baker 01_new_zealand_TASS_32067994 Одновременно выстрелы начали раздаваться в другой мечети — Линвуд Масджид. Туда ворвались двое вооруженных людей. Нападавшие заблокировали двери в здание, чтобы не оставить прихожанам шанса выбраться живыми Фото: TASS/AP/Mark Baker 03_new_zealand_TASS_32063899 На момент атаки в одной из мечетей находились 300, в другой — еще 200 человек. Изначально сообщалось о 27 погибших, на момент задержания нападавших их число составило уже 49 человек Фото: TASS/AP/Mark Baker 04_new_zealand_2019-03-15T062806Z_1342721463_RC1A46CBA820_RTRMADP_3_NEWZEALAND-SHOOTOUT В больницах остаются десятки раненых. Среди пострадавших есть женщины и дети Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter GettyImages-1135920351 Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн признала произошедшее терактом. Она назвала этот день самым мрачным в истории страны. Нападение, по ее словам, было хорошо спланировано Фото: Getty Images/Hagen Hopkins 05_new_zealand_TASS_32060206 Во время спецоперации полицейские задержали четырех подозреваемых в совершении теракта. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов уничтожили два взрывных устройства, прикрепленных к автомобилям Фото: TASS/AP/Mark Baker 06_new_zealand_TASS_32063557 Среди задержанных трое мужчин и одна женщина. Первое судебное заседание в отношении обвиняемого в организации теракта и убийстве людей состоится 16 марта Фото: TASS/AP/Mark Baker 07_new_zealand_2019-03-15T045515Z_1481760314_RC1FB163B620_RTRMADP_3_NEWZEALAND-SHOOTOUT Один из задержанных — гражданин Австралии Брентон Таррант, который вел трансляцию. В соцсети он опубликовал свой 70-страничный расистский манифест, в котором оправдывает свои действия местью за погибших во время террористических атак в Европе. Его страницы в Facebook и Twitter были заблокированы Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter 08_new_zealand_TASS_32060620 Власти призвали жителей города не выходить на улицу и избегать мест массового скопления людей без крайней необходимости Фото: TASS/AP/Mark Baker 09_new_zealand_2019-03-15T045013Z_153464360_RC13E2BEFA90_RTRMADP_3_NEWZEALAND-SHOOTOUT Все школы и государственные учреждения в городе закрыты в связи со случившимся Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter 10_new_zealand_2019-03-15T045511Z_2104638002_RC189A9451C0_RTRMADP_3_NEWZEALAND-SHOOTOUT Полиция обратилась с просьбой о временном прекращении работы всех мечетей в стране из соображений безопасности Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter 11_new_zealand_2019-03-15T042805Z_299425383_RC1E1AEA9970_RTRMADP_3_NEWZEALAND-SHOOTOUT По словам комиссара полиции Майка Буша, ни один из задержанных ранее не привлекал к себе внимание правоохранительных органов Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter

Убийственная идеология

Как рассказал «Известиям» президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер, нападавшие явно знали, что делать.

молитвы Люди на улице после стрельбы в мечети Аль-Нур Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter

— Судя по тому, как оперативно они действовали, можно однозначно сказать, что подготовка была. Они были осведомлены, что быстро спецслужбы Новой Зеландии на место теракта не прибудут, поскольку они не натренированы так реагировать на кровавые эксцессы, — заявил эксперт. — Сегодняшнее событие станет точкой отсчета нового летоисчисления для Новой Зеландии, а социально-психологический эффект от теракта будет влиять на всю последующую жизнь данной страны, включая политику.

Эксперт также отметил, что пятничный теракт являет собой одну из форм гибридной войны. Однако он отметил, что вряд ли у террориста, опубликовавшего за несколько часов до совершения теракта «Манифест о замещении» и действовавшего из идеологических побуждений, будут последователи. Не стоит торопиться и приписывать новозеландским стрелкам «эффект Брейвика» — в азиатском регионе другая специфика. Однако и исключать такое развитие событий нельзя.

По мнению Иосифа Линдера, сейчас главное — проследить, кто стоял за подготовкой террористов, где они тренировались и кто их финансировал, поэтому для окончательного решения следует дождаться результатов расследования.

молитвы Мусульмане молятся за жертв нападения на мечеть в Крайстчерче в Новой Зеландии Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

Пятничные теракты в Крайстчерче стали крупнейшими в истории Новой Зеландии. Всего от рук трех террористов во главе с 28-летнем уроженцем Австралии Брентаном Таррантом погибли 49 человек, пострадали более 40. Несмотря на то что Таррант с сообщниками уже пойманы, все мечети, а также школы и соцучреждения страны взяты под особую охрану.

Как сообщил сам террорист в опубликованном ранее «Манифесте», его целью стали именно мечети ввиду того, что он питает ненависть к мигрантам. При этом он отмечает, что не имеет ничего против мусульман, которые находятся в своих странах. По его признанию, встать на путь террора он решился после инцидента в Стокгольме в 2017 году, когда исламский радикал направил в толпу грузовик. Еще одним триггером его расовой ненависти стали итоги выборов во Франции в том же году — по словам Тарранта, если бы тогда победил кандидат, настроенный решительно по отношению к мигрантам, он бы, возможно, и не пошел на теракт.