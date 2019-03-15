Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Молитвы городу Христа: исламский мир осудил теракты в Новой Зеландии

Мусульмане молятся за жертв и пострадавших от рук троих экстремистов
Фото: REUTERS/REUTERS/SNPA/Martin Hunter
Главный слайд
Начало статьи
Молитвы городу Христа: исламский мир осудил теракты в Новой Зеландии
2019-03-15 14:14:06">
2019-03-15 14:14:06
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Общины приверженцев ислама по всему миру выразили соболезнования родственникам погибших в Крайстчерче и решительно осудили стрельбу в мечетях. Как рассказали «Известиям» в Духовном собрании мусульман РФ, на пятничной молитве во всех мечетях России будут молиться за жертв теракта в Новой Зеландии. В правительствах Сирии и Ирака заявили «Известиям», что их страны решительно осуждают виновников трагедии, в которой погибли невинные граждане, и молятся со всем миром за выздоровление пострадавших.

Умма против ненависти

В Духовном собрании мусульман России заявили «Известиям», что в ходе пятничной молитвы в мечетях по всей стране помянут жертв терактов в Новой Зеландии.

— Безусловно, мы осуждаем теракты, в ходе которых погибли безоружные люди. Российские мусульмане стоят бок о бок с нашими новозеландскими братьями, — сообщили в управлении. Там также призвали не верить слухам о том, что будто бы за терактом последуют акции возмездия. — Сознательные мусульмане никогда не пойдут на такое. Что касается террористических ячеек, радикалов — их нельзя считать частью мусульманской уммы. Мусульмане никогда не поддержат любое проявление ненависти.

молитвы
Скороая помощь увозит пострадавшего во время стрельбы у мечети Аль-Нур

Скорая помощь увозит пострадавшего во время стрельбы у мечети Аль-Нур

Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter
Расстрел в прямом эфире: теракт в Новой Зеландии произошел впервые
События в Крайстчерче показали, что от терроризма не застрахован никто

Свои соболезнования народу Новой Зеландии выразили в Сирии и Ираке, в двух наиболее пострадавших от международного терроризма странах. Зампредседателя международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад заявил «Известиям», что его страна осуждает любые террористические акты, где бы они ни происходили.

— Мы предупреждали Запад о последствиях поддержки терроризма. Сирия выступала и выступает против всех сект, действующих методом террора и запугивания. От лица всей моей страны я приношу соболезнования новозеландцам. Мы призываем к миру и согласию среди народов, — сообщил политик.

В осуждении террористов с Дамаском солидарны и представители сирийской оппозиции. Член Совета по переговорам, делегат конституционного комитета Яхья аль-Ариди в беседе с «Известиями» заявил, что оппозиция также осуждает убийства невинных граждан.

Свою солидарность и соболезнования выразили и в администрации президента Ирака. Как сообщил «Известиям» советник лидера арабской республики Фархад Алаалдин, в Багдаде будут молиться за выздоровление всех пострадавших в ходе теракта.

молитвы
Мэр Лондона Садик Хан

Мэр Лондона Садик Хан

Фото: Global Look Press/Tom Nicholson/ZUMAPRESS

Мусульмане всего мира в пятницу будут молиться за души невинных жертв 28-летнего террориста. Один из самых известных мусульман Великобритании, мэр Лондона Садик Хан, сообщил в своем Twitter, что потребовал усилить безопасность всех лондонских мечетей ввиду большого наплыва прихожан — весь город идет к мечетям, чтобы проявить солидарность с народом Новой Зеландии. «Лондон стоит вместе с народом Крайстчерча перед лицом этого ужасного террористического нападения», — написал политик.

Грустное совпадение, что теракт произошел в городе, чье название в переводе означает «Церковь Христа», равно чтимого и в исламе, и в христианстве.

02_new_zealand_TASS_32063703
Теракт в Новой Зеландии
В районе 13:45 неизвестные устроили стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Один из нападавших пришел в мечеть Аль-Нур и открыл огонь по прихожанам. Вооруженный мужчина снимал всё происходящее на экшен-камеру и вел прямую трансляцию в соцсетях
Фото: TASS/AP/Mark Baker
01_new_zealand_TASS_32067994
Теракт в Новой Зеландии
Одновременно выстрелы начали раздаваться в другой мечети — Линвуд Масджид. Туда ворвались двое вооруженных людей. Нападавшие заблокировали двери в здание, чтобы не оставить прихожанам шанса выбраться живыми
Фото: TASS/AP/Mark Baker
03_new_zealand_TASS_32063899
Теракт в Новой Зеландии
На момент атаки в одной из мечетей находились 300, в другой — еще 200 человек. Изначально сообщалось о 27 погибших, на момент задержания нападавших их число составило уже 49 человек
Фото: TASS/AP/Mark Baker
04_new_zealand_2019-03-15T062806Z_1342721463_RC1A46CBA820_RTRMADP_3_NEWZEALAND-SHOOTOUT
Теракт в Новой Зеландии
В больницах остаются десятки раненых. Среди пострадавших есть женщины и дети
Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter
GettyImages-1135920351
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн признала произошедшее терактом. Она назвала этот день самым мрачным в истории страны. Нападение, по ее словам, было хорошо спланировано
Фото: Getty Images/Hagen Hopkins
05_new_zealand_TASS_32060206
Теракт в Новой Зеландии
Во время спецоперации полицейские задержали четырех подозреваемых в совершении теракта. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов уничтожили два взрывных устройства, прикрепленных к автомобилям
Фото: TASS/AP/Mark Baker
06_new_zealand_TASS_32063557
Теракт в Новой Зеландии
Среди задержанных трое мужчин и одна женщина. Первое судебное заседание в отношении обвиняемого в организации теракта и убийстве людей состоится 16 марта
Фото: TASS/AP/Mark Baker
07_new_zealand_2019-03-15T045515Z_1481760314_RC1FB163B620_RTRMADP_3_NEWZEALAND-SHOOTOUT
Теракт в Новой Зеландии
Один из задержанных — гражданин Австралии Брентон Таррант, который вел трансляцию. В соцсети он опубликовал свой 70-страничный расистский манифест, в котором оправдывает свои действия местью за погибших во время террористических атак в Европе. Его страницы в Facebook и Twitter были заблокированы
Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter
08_new_zealand_TASS_32060620
Теракт в Новой Зеландии
Власти призвали жителей города не выходить на улицу и избегать мест массового скопления людей без крайней необходимости
Фото: TASS/AP/Mark Baker
09_new_zealand_2019-03-15T045013Z_153464360_RC13E2BEFA90_RTRMADP_3_NEWZEALAND-SHOOTOUT
Теракт в Новой Зеландии
Все школы и государственные учреждения в городе закрыты в связи со случившимся
Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter
10_new_zealand_2019-03-15T045511Z_2104638002_RC189A9451C0_RTRMADP_3_NEWZEALAND-SHOOTOUT
Теракт в Новой Зеландии
Полиция обратилась с просьбой о временном прекращении работы всех мечетей в стране из соображений безопасности
Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter
11_new_zealand_2019-03-15T042805Z_299425383_RC1E1AEA9970_RTRMADP_3_NEWZEALAND-SHOOTOUT
Теракт в Новой Зеландии
По словам комиссара полиции Майка Буша, ни один из задержанных ранее не привлекал к себе внимание правоохранительных органов
Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter

Убийственная идеология

Как рассказал «Известиям» президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер, нападавшие явно знали, что делать.

молитвы
Люди на улице после стрельбы в мечети Аль-Нур

Люди на улице после стрельбы в мечети Аль-Нур

Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter
Эксперт назвал теракт в Новой Зеландии формой гибридной войны

— Судя по тому, как оперативно они действовали, можно однозначно сказать, что подготовка была. Они были осведомлены, что быстро спецслужбы Новой Зеландии на место теракта не прибудут, поскольку они не натренированы так реагировать на кровавые эксцессы, — заявил эксперт. — Сегодняшнее событие станет точкой отсчета нового летоисчисления для Новой Зеландии, а социально-психологический эффект от теракта будет влиять на всю последующую жизнь данной страны, включая политику.

Эксперт также отметил, что пятничный теракт являет собой одну из форм гибридной войны. Однако он отметил, что вряд ли у террориста, опубликовавшего за несколько часов до совершения теракта «Манифест о замещении» и действовавшего из идеологических побуждений, будут последователи. Не стоит торопиться и приписывать новозеландским стрелкам «эффект Брейвика» — в азиатском регионе другая специфика. Однако и исключать такое развитие событий нельзя.

По мнению Иосифа Линдера, сейчас главное — проследить, кто стоял за подготовкой террористов, где они тренировались и кто их финансировал, поэтому для окончательного решения следует дождаться результатов расследования.

молитвы
Мусульмане молятся за жертв нападения на мечеть Крайстчерч в Новой Зеландии

Мусульмане молятся за жертв нападения на мечеть в Крайстчерче в Новой Зеландии

Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Очевидец рассказал о теракте в Новой Зеландии

Пятничные теракты в Крайстчерче стали крупнейшими в истории Новой Зеландии. Всего от рук трех террористов во главе с 28-летнем уроженцем Австралии Брентаном Таррантом погибли 49 человек, пострадали более 40. Несмотря на то что Таррант с сообщниками уже пойманы, все мечети, а также школы и соцучреждения страны взяты под особую охрану.

Как сообщил сам террорист в опубликованном ранее «Манифесте», его целью стали именно мечети ввиду того, что он питает ненависть к мигрантам. При этом он отмечает, что не имеет ничего против мусульман, которые находятся в своих странах. По его признанию, встать на путь террора он решился после инцидента в Стокгольме в 2017 году, когда исламский радикал направил в толпу грузовик. Еще одним триггером его расовой ненависти стали итоги выборов во Франции в том же году — по словам Тарранта, если бы тогда победил кандидат, настроенный решительно по отношению к мигрантам, он бы, возможно, и не пошел на теракт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция прекратила поиск подозреваемых в атаке на мечети в Новой Зеландии
Напавший на мечеть в Новой Зеландии мог быть связан с украинскими нацистами

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017