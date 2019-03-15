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Эксперт назвал теракт в Новой Зеландии формой гибридной войны

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Фото: Reuters
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Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер заявил, что нападение на посетителей мечети в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде в Новой Зеландии является одной из форм гибридной войны. Такое мнение он в пятницу, 15 марта, высказал «Известиям».

«Судя по тому, как оперативно они действовали, можно однозначно сказать, что подготовка была. Они были осведомлены, что быстро спецслужбы Новой Зеландии на место теракта не прибудут, поскольку они не натренированы так реагировать на кровавые эксцессы», — добавил он.

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Линдер подчеркнул, что самое главное на данный момент — проследить, кто стоял за подготовкой террористов, где они тренировались и кто их финансировал.

Нападение на посетителей мечети в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде в Новой Зеландии было совершено 15 марта. Происходящее один из боевиков снимал на камеру и транслировал видео в Сети.

По последним данным, жертвами атаки стали 49 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями. Предварительно, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом, совершенным сторонником ультраправых взглядов. Задержаны четверо — одна женщина и трое мужчин. Момент задержания одного из них попал на видео. Одним из исполнителей атаки является 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант. Также известно, что одному из задержанных полиция предъявила обвинение в убийстве. Этому человеку более 20 лет, его имя пока не сообщается.

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