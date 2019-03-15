Очевидец рассказал о теракте в Новой Зеландии

Свидетель атаки на мечеть в новозеландском Крайстчерче рассказал о трагедии. По словам Рамзана Али (Ramzan Ali), он в числе последних выбежал из здания, когда там началась стрельба.

Как рассказал 62-летний мужчина газете New Zeland Herald, в момент нападения в мечети проводилась дневная молитва, на которой присутствовало около 300 человек.

«Я видел бегущих к дверям людей. Вывести 300 человек из двух дверных проемов нелегко, он [террорист] вошел через главную дверь, по бокам были еще две двери. <…> Я был последним человеком, который вышел из мечети живым», — пояснил Али.

По его словам, злоумышленник семь раз перезаряжал оружие. В момент атаки Али спрятался за скамьей, сбежал через уже разбитое окно и скрылся в Хэгли-парке. Преступник ранил кузена Али и двух его друзей. Об их судьбе мужчина до сих пор ничего не знает.

Нападение на посетителей мечети в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде в Новой Зеландии было совершено 15 марта. Происходящее один из боевиков снимал на камеру и транслировал видео в Сети.

По последним данным, жертвами атаки стали 49 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями. Предварительно, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом, совершенным сторонником ультраправых взглядов. Задержаны четверо — одна женщина и трое мужчин. Момент задержания одного из них попал на видео. Одним из исполнителей атаки является 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант.