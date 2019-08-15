Стрелок из Крайстчерча попросил о переносе суда в другой город

Адвокаты австралийца Брентона Тарранта, который обвиняется в нападении на мечети в новозеландском Крайстчерче 15 марта, обратились к суду с ходатайством о переносе места следующих слушаний в другой город. Об этом сообщило издание New Zealand Herald.

Суд принял ходатайство о переносе, однако судья Кэмерон Мандер отметил, что вопрос будет рассмотрен 3 октября. При этом в последнем заседании обвиняемый не участвовал, так как на нем решались только технические вопросы.

Теракт в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча произошел 15 марта. Злоумышленник расстрелял прихожан, ведя трансляцию своих деяний в интернете. Жертвами нападения стали 50 человек, в том числе женщины и дети.

Перед бойней Таррант опубликовал националистический ксенофобский манифест на своей странице в соцсети, где он выступает против миграции из мусульманских стран в Европу и англоязычные страны по всему миру.

24 марта манифест Тарранта был запрещен в Новой Зеландии «к владению и распространению».