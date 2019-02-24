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На парковке в Киевской области произошла перестрелка

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Фото: Информатор
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Утром 24 февраля на парковке возле кафе «Борщ» в селе Стоянка Киевской области произошел конфликт между двумя мужчинами, который завершился перестрелкой. В результате инцидента пострадал один человек, сообщает местное издание «Информатор».

Нападавший, сделав несколько выстрелов, скрылся. На место преступления прибыли представители правоохранительных органов.

Пострадавшего мужчину, состояние которого не уточняется, увезла машина скорой помощи.

Ранее стало известно, что молодой человек получил ранение в результате стрельбы в одном из московских ночных клубов. Предположительно стрельба велась из травматического оружия.

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