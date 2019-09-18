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Угрожавший взорвать мост Метро мужчина не выдвигал требований

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Фото: facebook.com
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Глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что мужчина, угрожавший взорвать мост Метро, не выдвигал никаких требований. Об этом 18 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию телеканала «112 Украина».

«Около 16:00 на горячую линию начали поступать звонки, что человек на автомобиле перекрыл движение на мосту Метро и осуществил несколько выстрелов в воздух. Не выставляя никаких требований, он кричал, что у него есть взрывчатка, которая сдетонирует, если к нему кто приблизится. Никаких других требований не было», — пояснил начальник полиции.

Злоумышленника задержали ранее в этот же день. Для этого на место прибыла колонна техники во главе с бронетранспортером, а на одной из опор моста расположился снайпер.

Ранее в этот же день сообщалось, что мужчина, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве, открыл стрельбу. На место происшествия выехали правоохранительные органы, патрульные и следственная оперативная группа. Движение транспорта на этом участке было частично перекрыто.

Позже на странице «Киев Оперативный» в Facebook было опубликовано видео, на котором можно увидеть, что мужчина сидит в белом автомобиле и размахивает украинским флагом. Отмечается, что заснять его полицейским удалось благодаря дрону.

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