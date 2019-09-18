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Челябинские школьники устроили акцию протеста против второй смены

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Челябинске школьники устроили акцию протеста против учебы во вторую смену. Старшеклассники недовольны тем, что из-за позднего окончания уроков не попадают на подготовительные курсы в вузы и на занятия к репетиторам, сообщает в среду, 18 сентября, портал «74.Ru».

По информации издания, ученикам одной из школ Сосновского района сообщили о том, что они будут учиться во вторую смену, в самый последний момент перед началом учебного года. В ответ на это на линейку 1 сентября десятиклассники вместо цветов принесли плакаты со словами несогласия.

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Родители учеников объяснили, что их дети ездят на дополнительные занятия в Челябинск. По словам родителей, отпускать их туда поздно вечером — «не вариант». Однако в школе отмечают, что многие слишком поздно подали заявления о переходе в 10 класс, поэтому организовать для всех уроки в первую смену физически невозможно.

«В июле было всего 15 заявлений от родителей на перевод детей в десятый класс, а к концу августа желающих стало уже 54, то есть на три класса в параллели», — объяснила заместитель директора Долгодеревенской школы Наталья Бочкарева. Она добавила, что школа пошла ученикам навстречу и организовала дополнительные занятия в подгруппах — физико-математической и химико-биологической.

По информации портала, доля школьников, обучающихся во вторую смену, в Челябинской области растет. Если в 2015-2016 учебном году их было 24,8%, то в 2019–2020-м ожидается, что их будет 28,3%.

13 сентября сообщалось, что россияне начали активнее искать помощников, которые бы сопровождали детей в школу или детский сад. К началу нового учебного года востребованность такой услуги в крупнейших городах выросла в семь раз.

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