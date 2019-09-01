Школьный апгрейд: какие изменения ждут учителей и учеников

В День знаний, который в этом году пришелся на 2 сентября, в российские школы пойдут почти 2 млн первоклашек, что на 100 тыс. больше по сравнению с прошлым годом . Кроме того, порядка ста учебных заведений дополнительно будут введены в работу. В школьном расписании появятся новые предметы: шахматы, родной язык и литература , культурная программа по посещению различных мероприятий, а ученикам выпускных классов придется сдавать три обязательных ЕГЭ . Учителей также ждет много нововведений.

Без мобильных телефонов

В первый класс в 2019 году пойдет почти 2 млн детей, что на 100 тыс. больше по сравнению с прошлым годом, сообщили в Минпросвещения.

Глава ведомства Ольга Васильева на прошедшем 30 августа в Петербурге Общероссийском родительском собрании рассказала, что в этом учебном году в работу будут введены около 100 новых школ. По ее словам, главное внимание будет уделяться учреждениям на селе, которые превратятся в центры гуманитарного и технического образования.

Для учеников младших и средних классов ввели «Культурный норматив», в рамках которого планируется посещение выставок, концертов, спектаклей, просмотры фильмов и чтение книг. Что касается литературных произведений, то в список планируется внести то, что действительно читается с удовольствием. Первыми с нововведением познакомятся школьники Татарстана, Коми, Ставропольского края, а также Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областей.

школота Школьники во время посещения выставки Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Неожиданным предметом для первоклашек и их родителей могут стать шахматы . Считается, что новшество будет полезным для детей, так как разовьет их мышление.

В преддверии нового учебного года в школы разослали рекомендации Роспотребнадзора по использованию учащимися мобильных телефонов . Согласно им, следует при входе в образовательное учреждение переводить устройства связи в режим «без звука», а также ограничить использование школьниками смартфонов во время учебного процесса. В последующем мобильные телефоны, возможно, придется сдавать в специальные места для хранения.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала «Известиям», что с этого года в школах запускается программа «Воспитание родителей» , направленная на психологическую помощь взрослым в общении с подростками.

— Программа была разработана Министерством просвещения, для того чтобы снизить количество существующих конфликтов, связанных с детьми, наладить диалог между родителями и школой, — пояснила она. — Пилотный проект будет в нескольких регионах нашей страны, где на бесплатной основе родителей будут консультировать по вопросам общения с детьми, их воспитания, разрешения спорных моментов. Направлена программа на то, чтобы взрослые могли ориентироваться в современных реалиях, лучше выстраивать взаимоотношение со своими детьми, с педагогами.

школота2 Ученик беседуют с психологами Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Новшества в ОГЭ

Нововведения ожидаются в школьном расписании учащихся 5–9-х классов. В образовательную программу ряда регионов включили три «народных» предмета: литературное чтение на родном языке, родной язык и литература . Изучение новых предметов будет способствовать сохранению самобытности каждого народа России.

Важные изменения произойдут в экзамене для девятиклассников — ОГЭ. С этого года школьники должны будут показать, как они могут применять свои знания на практике, в частности по химии и физике станут обязательными лабораторные эксперименты, по информатике — создание презентации, по истории — работа с исторической картой, по русскому языку — изложение по текстам разных жанров.

Серьезное испытание будет ожидать выпускников. К обязательной сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике добавляется еще и иностранный язык.

школота3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам Ирины Волынец, многие родители высказываются против этого нововведения.

— Дело в том, что не у всех детей есть склонность к языкам и далеко не все профессии требуют знания, к примеру, английского. А на подготовку к экзамену затрачивается много времени, сил и средств, — пояснила Ирина Волынец.

В целом главный выпускной экзамен — ЕГЭ — претерпит в этом году незначительные изменения , лишь корректировку по некоторым предметам. Например, по физике усложнился вопрос, касающийся астрофизики, а по русскому языку, истории, географии и обществознанию изменились критерии оценки некоторых заданий. Исключением станет экзамен по китайскому языку, в который добавили два диалога и задание на написание личного послания.

Новый дресс-код

Большие перемены ожидают педагогический коллектив. С нового учебного года появятся две новые должности: старший учитель будет методически сопровождать работу коллег. А ведущий учитель станет наставником для молодых специалистов и поможет им адаптироваться в профессии . Это особенно важно, если учесть, что в ближайшее время вести уроки в школах смогут студенты.

Как отметили в Министерстве просвещения, очень важно, чтобы будущие учителя как можно раньше погружались в профессию. Возможность преподавать у студентов высших учебных заведений появится с третьего курса, а у студентов колледжей и техникумов — с четвертого.

Также специалисты Минпросвещения и Общероссийского профсоюза работников образования разработали регламентированные нормы поведения преподавателей в интернете и соцсетях. Учителям стоит воздерживаться от размещения «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей».

школота4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Новые нормы предусматривают для педагогов послабления в дресс-коде . Если раньше учитель должен был «соответствовать общепринятому деловому стилю», то теперь необходимо лишь «придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы».

С этого учебного года учителя смогут повышать квалификацию, не выезжая из своего города или села.

— Огромным плюсом для педагогов стала возможность прохождения образовательных программ по повышению квалификации дистанционно . Они требуют меньших финансовых затрат и удобны по времени. Теперь учитель может пройти курс и за два дня, и за неделю, ему не нужно никуда ездить, чтобы послушать лектора, — сказала «Известиям» руководитель Единой независимой ассоциации педагогов Москвы Екатерина Морозова.

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» в 15 регионах начали строительство центров профессиональной переподготовки школьных преподавателей. А в 2020 году стартует федеральный проект «Земский учитель», согласно которому уехавшие работать в сельские школы минимум на пять лет педагоги получат 1 млн рублей от государства.