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Школьный апгрейд: какие изменения ждут учителей и учеников

С этого года усложнятся задания ОГЭ, а у педагогов появятся новые должности
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Школьный апгрейд: какие изменения ждут учителей и учеников
2019-08-30 16:00:36">
2019-08-30 16:00:36
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В День знаний, который в этом году пришелся на 2 сентября, в российские школы пойдут почти 2 млн первоклашек, что на 100 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, порядка ста учебных заведений дополнительно будут введены в работу. В школьном расписании появятся новые предметы: шахматы, родной язык и литература, культурная программа по посещению различных мероприятий, а ученикам выпускных классов придется сдавать три обязательных ЕГЭ. Учителей также ждет много нововведений.

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В первый класс в 2019 году пойдет почти 2 млн детей, что на 100 тыс. больше по сравнению с прошлым годом, сообщили в Минпросвещения.

Глава ведомства Ольга Васильева на прошедшем 30 августа в Петербурге Общероссийском родительском собрании рассказала, что в этом учебном году в работу будут введены около 100 новых школ. По ее словам, главное внимание будет уделяться учреждениям на селе, которые превратятся в центры гуманитарного и технического образования.

Для учеников младших и средних классов ввели «Культурный норматив», в рамках которого планируется посещение выставок, концертов, спектаклей, просмотры фильмов и чтение книг. Что касается литературных произведений, то в список планируется внести то, что действительно читается с удовольствием. Первыми с нововведением познакомятся школьники Татарстана, Коми, Ставропольского края, а также Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областей.

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Школьники во время посещения выставки

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Неожиданным предметом для первоклашек и их родителей могут стать шахматы. Считается, что новшество будет полезным для детей, так как разовьет их мышление.

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В преддверии нового учебного года в школы разослали рекомендации Роспотребнадзора по использованию учащимися мобильных телефонов. Согласно им, следует при входе в образовательное учреждение переводить устройства связи в режим «без звука», а также ограничить использование школьниками смартфонов во время учебного процесса. В последующем мобильные телефоны, возможно, придется сдавать в специальные места для хранения.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала «Известиям», что с этого года в школах запускается программа «Воспитание родителей», направленная на психологическую помощь взрослым в общении с подростками.

— Программа была разработана Министерством просвещения, для того чтобы снизить количество существующих конфликтов, связанных с детьми, наладить диалог между родителями и школой, — пояснила она. — Пилотный проект будет в нескольких регионах нашей страны, где на бесплатной основе родителей будут консультировать по вопросам общения с детьми, их воспитания, разрешения спорных моментов. Направлена программа на то, чтобы взрослые могли ориентироваться в современных реалиях, лучше выстраивать взаимоотношение со своими детьми, с педагогами.

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Ученик беседуют с психологами

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Новшества в ОГЭ

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Нововведения ожидаются в школьном расписании учащихся 5–9-х классов. В образовательную программу ряда регионов включили три «народных» предмета: литературное чтение на родном языке, родной язык и литература. Изучение новых предметов будет способствовать сохранению самобытности каждого народа России.

Важные изменения произойдут в экзамене для девятиклассников — ОГЭ. С этого года школьники должны будут показать, как они могут применять свои знания на практике, в частности по химии и физике станут обязательными лабораторные эксперименты, по информатике — создание презентации, по истории — работа с исторической картой, по русскому языку — изложение по текстам разных жанров.

Серьезное испытание будет ожидать выпускников. К обязательной сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике добавляется еще и иностранный язык.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По словам Ирины Волынец, многие родители высказываются против этого нововведения.

— Дело в том, что не у всех детей есть склонность к языкам и далеко не все профессии требуют знания, к примеру, английского. А на подготовку к экзамену затрачивается много времени, сил и средств, — пояснила Ирина Волынец.

В целом главный выпускной экзамен — ЕГЭ — претерпит в этом году незначительные изменения, лишь корректировку по некоторым предметам. Например, по физике усложнился вопрос, касающийся астрофизики, а по русскому языку, истории, географии и обществознанию изменились критерии оценки некоторых заданий. Исключением станет экзамен по китайскому языку, в который добавили два диалога и задание на написание личного послания.

Новый дресс-код

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Большие перемены ожидают педагогический коллектив. С нового учебного года появятся две новые должности: старший учитель будет методически сопровождать работу коллег. А ведущий учитель станет наставником для молодых специалистов и поможет им адаптироваться в профессии. Это особенно важно, если учесть, что в ближайшее время вести уроки в школах смогут студенты.

Как отметили в Министерстве просвещения, очень важно, чтобы будущие учителя как можно раньше погружались в профессию. Возможность преподавать у студентов высших учебных заведений появится с третьего курса, а у студентов колледжей и техникумов — с четвертого.

Также специалисты Минпросвещения и Общероссийского профсоюза работников образования разработали регламентированные нормы поведения преподавателей в интернете и соцсетях. Учителям стоит воздерживаться от размещения «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей».

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Новые нормы предусматривают для педагогов послабления в дресс-коде. Если раньше учитель должен был «соответствовать общепринятому деловому стилю», то теперь необходимо лишь «придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы».

С этого учебного года учителя смогут повышать квалификацию, не выезжая из своего города или села.

Огромным плюсом для педагогов стала возможность прохождения образовательных программ по повышению квалификации дистанционно. Они требуют меньших финансовых затрат и удобны по времени. Теперь учитель может пройти курс и за два дня, и за неделю, ему не нужно никуда ездить, чтобы послушать лектора, — сказала «Известиям» руководитель Единой независимой ассоциации педагогов Москвы Екатерина Морозова.

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» в 15 регионах начали строительство центров профессиональной переподготовки школьных преподавателей. А в 2020 году стартует федеральный проект «Земский учитель», согласно которому уехавшие работать в сельские школы минимум на пять лет педагоги получат 1 млн рублей от государства.

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