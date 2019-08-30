Тревожный звонок: в 675 школах не настроена пожарная сигнализация

За неделю до начала учебного года в 675 школах России не была настроена система пожарной сигнализации. Датчики этих образовательных учреждений не передают сигнал тревоги в местные подразделения экстренных служб, сообщили «Известиям» в пресс-службе МЧС России. Эксперты считают, что такая ситуация может быть связана с недостатком финансирования школ в регионах либо с человеческим фактором.

Всего к концу августа надзорные органы МЧС обследовали более 49,7 тыс. образовательных организаций по всей стране — это примерно 94% от всех школ. Чаще других нарушений встречаются проблемы с пожарной сигнализацией: как правило, установленные датчики не выводят сигнал на пульт пожарной охраны.

Хуже всего дела обстоят в Дагестане: на момент подготовки материала таких школ в республике было 280. На втором месте Псковская область: сотрудникам 162 образовательных организаций региона в случае пожара придется самостоятельно вызывать экстренные службы.

В пресс-службе Минобрнауки Республики Дагестан «Известиям» заявили со ссылкой на данные регионального МЧС, что в 2019 году выводом сигнала о срабатывании датчиков в подразделения пожарной охраны оборудовали 312 образовательных организаций, в 360 школах и детсадах установили автоматическую сигнализацию и еще в 560 учреждениях починили противопожарное водоснабжение.

— Работа по выполнению противопожарных мероприятий будет завершена до конца 2020 года, — подчеркнули в пресс-службе ведомства. В администрации Псковской области «Известиям» не смогли предоставить оперативный комментарий.

Стоит отметить, что серьезных нарушений, из-за которых школы могут не открыться, пока не обнаружено. В МЧС предполагают, что образовательные организации успеют исправить все выявленные нарушения.

Проблема с отсутствием подключения пожарной сигнализации к пультам региональных экстренных ведомств может заключаться в недостатке финансирования школ, считает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

— Возможно, администрация школы для экономии средств предпочитает заключать договор только на время учебного года. Но ведь пожар может произойти во время каникул — и тогда есть риск, что школа не успеет открыться к 1 сентября, — сказала она. — Если региональные бюджеты не справляются самостоятельно с обеспечением необходимых мер пожарной безопасности в школах, нужно поднимать вопрос федерального финансирования. Если же такая ситуация сложилась по вине конкретных лиц на местах, нужно принимать кадровые решения. В любом случае это недопустимо! К сожалению, в стране были примеры того, к чему приводит халатность в этой сфере.

В любом случае не стоит списывать со счетов и человеческий фактор, отметила она. Эксперт по пожарной безопасности Александр Глущенко пояснил, что, как правило, система пожарной сигнализации в школах бывает исправна и правильно настроена, но работает в «полубоевом режиме». Датчики регистрируют задымление или огонь, включают средства оповещения, но уже в пожарную часть сигнал идет только после подтверждения от дежурного по школе.

— По моему опыту, 80% срабатываний сигнализации в школах — ложные. Это курение, дымовухи и прочие шалости. Датчики могут срабатывать на пыль, если в помещении идут ремонтные работы, или из-за неисправности проводки. В этом случае дознаватели выясняют причину и дальше следуют санкции к ответственному лицу, — сказал он.

Именно поэтому многие директора предпочитают настраивать систему на полуавтоматический режим работы: чтобы сигнал пожарным поступал только после подтверждения от человека, добавил эксперт. Предполагается, что дежурный пойдет и проверит — действительно ли возникло пламя или это очередная ложная тревога. Тем не менее такой подход несет самую большую опасность.

— Человек может запаниковать, его может не оказаться на месте в нужный момент. Кроме того, пока он пойдет, проверит и вернется — это всё занимает время. В лучшем случае минут пять, а именно в этот период огонь распространяется наиболее интенсивно. Это как «золотой час» у скорой помощи — только здесь счет идёт на минуты. В итоге вызов пожарных даже с пятиминутной задержкой может обернуться многочасовыми работами по тушению, – заключил собеседник «Известий».

Автоматизировать противопожарную сигнализацию решили не просто так: телефонный звонок в службу «112» может просто не пройти из-за загруженности линии, добавил Александр Глущенко. В качестве примера он приводит страшную трагедию в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». По его словам, лучше 10 раз вызвать пожарные расчеты на ложную тревогу, чем из-за боязни штрафов один раз пропустить настоящее возгорание.