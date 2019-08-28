Урок приличий: учителям обновили кодекс этики

Публикация фото в купальнике для учителя официально перестанет считаться зазорной. Это следует из новой редакции типового кодекса этики педагогических работников, с которой ознакомились «Известия». Документ, где впервые регламентированы нормы поведения преподавателей в интернете и соцсетях, подготовили специалисты Минпросвещения и общероссийского профсоюза работников образования. Однако устанавливать правила поведения сотрудников вне работы вряд ли корректно, высказывают скепсис эксперты.

Новый документ под названием «Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников» направили региональным властям с письмом за подписями замминистра просвещения Ирины Потехиной и председателя общероссийского профсоюза работников образования Галины Меркуловой. Положение рекомендовано использовать при подготовке локальных нормативных актов школ, коллективных договоров и отраслевых соглашений на региональном уровне.

В отличие от документа 2014 года, в новом кодексе впервые говорится о правилах поведения педагогов в интернете. Впрочем, они сформулированы максимально кратко. Учителям стоит воздерживаться от размещения «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей», указано в документе. Речь о порнографии, способах самоубийства, пропаганде употребления алкоголя и наркотиков, использовании нецензурной брани и т.д. Из сопроводительного письма следует, что все виды такой информации перечислены в ст. 5 федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Таким образом получается, что, например, публикация фото в купальнике для педагогов не запрещена. Ранее в российских школах произошла череда скандалов, связанных с такими инцидентами. Например, в марте учительнице из Барнаула Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться после того, как она выложила в соцсеть фотографию в закрытом спортивном купальнике, что не понравилось руководству учебного заведения. Год назад в подобную историю попала преподавательница Виктория Попова из Омска за фото в купальнике в стиле пин-ап.

В новой редакции этического кодекса для педагогов появились и послабления относительно дресс-кода. Если раньше учитель должен был «соответствовать общепринятому деловому стилю», то теперь необходимо лишь «придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы».

Вероятно, речь идет о том, что учителю физкультуры совершенно необязательно вести урок в деловом костюме, предположил директор московской школы № 109 Евгений Ямбург. Можно приветствовать наличие в новом документе здравого смысла, однако вообще в кодексе этики нет необходимости, считает он.

— Когда-то женщинам запрещалось ходить в брюках в школу, считалось, что это слишком сексуально. Если же говорить серьезно, глупо прописывать, что можно и что нельзя. Стоит истреблять ханжество, иначе у нас в школах не останется молодых учителей, — отметил Евгений Ямбург.

Регламентация вопросов, выходящих за пределы профессиональной деятельности, в том числе содержание страниц в социальных сетях, недопустима, уверен в свою очередь адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов.

— Нельзя забывать, что посягательства на охраняемые законом неприкосновенность частной жизни и тайну переписки недопустимы. Важным является исключение фактов преследования педагогов, в том числе и в отношении их трудовых прав, за действия, не относящиеся к профессиональной деятельности. Это путь к избирательной дискриминации, — сказал эксперт.

Специалисты Минпросвещения прямо не ответили на вопрос «Извес­тий», противоречит ли кодексу этики публикация фото учителей в купальнике, но обратили внимание на необходимость соблюдать положения Конституции на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени. Представитель Общероссийского профсоюза образования во вторник был недоступен для комментариев.