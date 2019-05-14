Этический фильтр: российским учителям покажут, как вести соцсети

С нового учебного года учителя смогут вести странички в соцсетях, руководствуясь рекомендациями Минпросвещения. Методичка должна помочь избежать скандалов с увольнением педагогов за личные фото, которые кажутся некоторым излишне откровенными. В западных странах такие правила уже написали, но по части этики ясности они не внесли. Подробнее читайте в материале «Известий».

Увольнение вместо лайков

Минпросвещения разработает рекомендации для учителей по ведению соцсетей для формирования имиджа. Об этом в среду, 8 мая, сообщил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью ведомства Андрей Емельянов. Методичку обещают сделать к началу учебного года. В ее разработке будут участвовать члены профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Автор цитаты «В ряде стран школы, колледжи и университеты разрабатывают специальные руководства и инструкции для того, чтобы преподаватели, сотрудники и учащиеся следовали стандартам поведения при использовании инструментов социальных медиа в личных или профессиональных целях», — подчеркнул Емельянов.

О разработке концепции поведения в соцсетях заговорили после скандала вокруг увольнения барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой. Любительница зимнего плавания сфотографировалась в спортивном купальнике и легком платье после заплыва в честь Универсиады . Мать одного из учеников пожаловалась на фото, по ее мнению — непристойное, директору школы. За учительницу вступились и другие родители, и власти, но всё же ее уволили. В итоге Кувшинниковой предложили разработать такой кодекс на региональном уровне.

Фото: instagram.com Татьяна Кувшинникова

Подобных прецедентов хватало и до этого. В прошлом году в Омске уволили педагога за модельное фото — опять же в закрытом купальнике. В 2017 году бурно обсуждали страничку в соцсетях учительницы из Подмосковья Юлии Рывкиной, которая была заполнена фото с вечеринок — в откровенных нарядах, с бокалом алкоголя и сигаретой в руке. В итоге девушка написала заявление об увольнении по собственному желанию. Насчет недопустимости демонстрации потребления алкоголя и курения в основном мнение было единое, с откровенными фото история сложнее.

Министр просвещения России Ольга Васильева заступилась за барнаульскую учительницу. У преподавателей, как и у остальных граждан, есть право на личную жизнь, подчеркнула она. Но когда педагог выкладывает личные фото в соцсети, об этом забывают, и они попадают под суд общественности. «Здесь проблема, безусловно, есть. Ее нужно деликатно решать, — считает Ольга Васильева. — Не надо вешать ярлыки, потому что педагог — это особая профессия, особая миссия».

Не френдить и не танцевать

В 2011 году в штате Миссури в США вступил в силу закон, который запретил учителям общаться с учениками в соцсетях. Добавлять их в друзья разрешили только после достижения ими совершеннолетия. В первую очередь законодатели руководствовались тем, что детей и подростков необходимо защитить от возможных домогательств. Взаимодействовать с учениками в Сети можно только в рамках специальных групп для обмена учебными материалами. Критику вызывала обтекаемость формулировок — отдельные школы вообще запретили сотрудникам заводить аккаунты в Facebook. Похожие запреты действуют и в других штатах США, а также Канаде и Австралии.

Фото: blogs.edweek.org Кэндис Мейсон

Прошлым летом, руководствуясь как раз подобным актом, уволили учительницу в Северной Каролине. Кэндис Мейсон по совместительству работала инструктором по фитнесу — вела уроки по танцам на шесте. В Facebook попала запись с одного из таких уроков. В пресс-службе округа объяснили, что вынуждены отстранить учительницу от работы из-за правил департамента образования.

Они гласят, что педагог как образец для подражания «несет ответственность за свое общественное поведение, даже вне выполнения служебных обязанностей». И хотя за Мейсон заступились коллеги, работы она лишилась. То же самое случилось с двумя американскими учительницами после публикации фото в бикини и с пивом в руке.

Защита от травли

После скандала с Татьяной Кувшинниковой в Instagram прошел флешмоб #учителятожелюди — тысячи постов с российскими преподавательницами при параде особенно оценили британские СМИ. Те восхищались фотографиями отечественных преподавательниц и подшучивали над желанием взрослых англичан вернуться в школу. Британские школы в основном попадают в сводки из-за новостей о запрете называть девочек девочками или носить юбки, но и с соцсетями у учителей там тоже есть проблемы. В Соединенном Королевстве действует похожий запрет на учеников во «френдах». Но если в Америке его объясняли защитой детей от педофилов, то в Британии — риском попасть под кибербуллинг для педагогов.

Фото: instagram.com

Помогают ли правила? 4 мая министр образования Великобритании Дамиан Хиндс в очередной раз заговорил о проблеме травли. Как бы ни вели свои странички учителя, родителям наказанных за проступки детей ничто не мешает заваливать их гневными комментариями.

«Социальные медиа меняют всё. Это очень беспокоит меня, потому что я хочу привлекать и удерживать самых лучших людей. Я не хочу, чтобы была какая-то неприятная вещь, которая делала бы эту профессию менее привлекательной», — подчеркнул министр. Стоит отметить, что скандалы вокруг откровенных фото учительниц и в России разгорались с подачи родителей, погруженных в соцсети.

Фото: instagram.com

В начале апреля стало известно, что проект руководства по поведению в интернете разработал совет педагогов Ирландии. Там уверены, что учителя должны быть под более суровым общественным контролем. В частности, им хотят запретить обсуждать учеников, их родителей, коллег и руководство в соцсетях, что сотрудники сферы образования сочли запретом на критику в адрес министерства образования. Кроме того, по примеру других западных стран им нельзя будет френдить учеников. Даже с повзрослевшими учениками или их родителями нужно проявлять предусмотрительность, полагают в совете.

Ирландцы обратили внимание и на образ учителей в соцсетях, предписав им учитывать, что содержание странички влияет на их восприятие. «Веди себя онлайн так, чтобы не ставить под сомнение твою позицию профессионального зарегистрированного учителя» — таков весьма размытый тезис.

Без лишнего эксгибиционизма

В России точечно пытались установить правила использования соцсетей для школ. В 2015 году власти Саратовской области запретили учителям использовать их в служебных целях, а также не рекомендовали использовать зарубежные сервисы для работы. Но ограничение объяснялось опасениями в утечке информации. Содержание личных страничек учителей в соцсетях если и регулировали, то на уровне отдельных школ.

«Мы в школе одними из первых в городе стали предлагать учителям регистрироваться в соцсетях. Поняли: мы воспитываем детей не там, где они находятся», — рассказывает директор нижегородской школы № 79 Маргарита Банникова, ставшая лауреатом всероссийского конкурса «Директор школы – 2018». По ее мнению, именно дружба в Сети помогает «выдернуть» их в реальность и дать знания.

Директор школы «Покровский квартал» Илья Новокрещенов — за «честность и открытость без мифов» на страничках учителей в соцсетях. Но без лишнего эксгибиционизма и с пониманием того, что учитель имеет педагогическое влияние и должен думать, на что он вдохновит своими постами.

В 2017 году «Лаборатория Касперского» провела опрос среди учителей: 96% опрошенных заявили, что используют странички в личных целях, 73% соглашаются зафрендить учеников, четверть из них при этом не используют этот канал связи для учебной работы.

Автор цитаты Учителя начальных классов составили 5% от выборки, но все они ответили, что добавляют в друзья учеников, общаются с ними в соцсетях и при этом у всех открытые профили — на это интернет-эксперты обратили особое внимание.

Работа с детьми в Сети может приучить их, что соцсети — это «публичное место, где на них смотрят не только близкие друзья, но и педагоги, родители, а в дальнейшем и работодатель». Полностью отказаться от общения с подопечными в соцсетях — тоже выход, полагают интернет-специалисты. Так они тоже учат детей — уважению к личному пространству, считают в «Лаборатории Касперского».

соцсети Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

« Профиль учителя в любом случае должен быть открыт только для друзей, чтобы защитить учеников от возможных неприятных контактов или собственную репутацию и учительский авторитет, в случае если вы хотите продолжать пользоваться соцсетью, как в лихие студенческие годы, не добавляя в друзья своих учеников», — считает аналитик компании Мария Наместникова.

Зарубежный опыт показал, что прописать на бумаге социальную важность учительского присутствия в Сети недостаточно. Из-за размытых формулировок о порядочности и соблюдении профессиональной этики случаи увольнения учителей, преподающих танцы или оставляющих на память фото с пляжа, остаются спорными.

Депутат Госдумы Лариса Тутова не уверена в том, что стоит прописывать отдельные правила. «Есть же какие-то общечеловеческие нормы этики, — сказала она «Парламентской газете». — Я думаю, что если мы загоним наших учителей в рамки поведения на их собственных страницах в соцсетях, то это будет просто унижение и неуважение». Зампредседателя профильного комитета уверена: большинство из них — порядочные люди.