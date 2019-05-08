В России разработают рекомендации для педагогов по ведению соцсетей

Министерство просвещения России вместе с экспертами к началу нового учебного года планирует разработать рекомендации для учителей по ведению социальных сетей. Об этом говорится в ответе главы ведомства Ольги Васильевой на запрос депутата Госдумы Дмитрия Свищева.

Парламентарий в конце марта предложил министру разработать концепцию по самовыражению педагогов в соцсетях и ввести соответствующие пункты в «Кодекс профессиональной этики педагогических работников».

По словам Васильевой, в условиях широкого распространения интернет-коммуникаций вопрос формирования профессионального имиджа современного преподавателя приобретает особую значимость.

«В связи с этим в настоящее время совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации Минпросвещения России прорабатывается вопрос о разработке соответствующих рекомендаций, которые планируется направить руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, к началу 2019/20 учебного года», — цитирует ответ Васильевой «РИА Новости».

В марте учительницу русского языка из Барнаула Татьяну Кувшинникову вынудили уйти из школы после размещения в соцсетях снимков, на которых педагог позирует в спортивном купальнике после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. Женщина занимается зимним плаванием, участвует в соревнованиях и состоит в Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи».

На защиту преподавателя встали родители учащихся и общественность. Министр образования Алтайского края Максим Костенко заявил о необходимости в школах учителей, которые пропагандируют здоровый образ жизни, и пообещал найти Кувшинниковой новую работу. Министр просвещения Ольга Васильева напомнила о праве преподавателей на личную жизнь, несмотря на особую миссию их профессии.