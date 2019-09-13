Россияне стали в семь раз чаще искать сопровождающих для детей

Россияне начали активнее искать помощников, которые бы сопровождали детей в школу или детский сад. К началу нового учебного года востребованность такой услуги в крупнейших городах выросла в семь раз, свидетельствует исследование сервиса объявлений Avito.

Услуги «забирателей» наиболее популярны в Москве (24% от общего спроса) и Санкт-Петербурге (19%). Третье место поделили Екатеринбург и Новосибирск (по 3%), говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Средняя по России стоимость услуги составила 230 рублей в час. Это на 5% дороже, чем годом ранее. Самым дешевым сопровождение оказалось в Волгограде (40 рублей в час), самым дорогим — в Новосибирске (330 рублей в час).