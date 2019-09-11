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В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Следственном комитете России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями пропажи детей. Об этом в среду, 11 сентября, заявили в пресс-службе ведомства.

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«Как показывает статистика, уже по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей — свыше 6,5 тыс. сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметили в ведомстве.

Следователи уточнили, что большинство таких случаев, к счастью, заканчиваются благополучно. Этому способствует отработанный алгоритм работы и взаимодействия с полицией, МЧС, волонтерами и поисковыми отрядами.

Представители СК призвали родителей и опекунов помнить об ответственности за несовершеннолетних. Они отмечают, что при изучении обстоятельств пропажи детей часто выясняется, что такие случаи можно было предупредить при должном внимании и осмотрительности взрослых.

В СК напомнили недавний случай, который произошел в Нижегородской области. Там 18 августа бабушка оставила пятилетнюю девочку дома и ушла в лес. Ребенок отправился за ней и заблудился. 21 августа девочку нашли. В ее поисках участвовали около 1 тыс. человек — криминалисты СК, сотрудники МВД, МЧС и добровольцы.

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