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Найденная в Нижегородской области девочка рассказала о выживании в лесу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пятилетняя Зарина, которую три дня искали в Нижегородской области, всё это время не ела и не пила. Об этом журналистам ГТРК «Нижний Новгород» рассказала ее мама Малика Мирзаева.

По словам женщины, на вопрос врачей, ела ли она ягоды и пила ли воду из реки, девочка ответила отрицательно.

В первую же ночь в лесу Зарина попала под дождь и вся промокла. Она сняла сапоги и мокрую одежду и ходила в одной футболке. По словам волонтера Татьяны Солдатовой, когда девочку нашли, она дрожала от холода.

Девочка пропала 18 августа и нашлась вечером 21 августа. В операции по ее поиску участвовало около 1 тыс. человек — сотрудники МВД, МЧС и добровольцы. Зарину нашли в лесу примерно в 2 км от дома. После первого осмотра врачи оценили ее состояние как тяжелое, но позже ей стало лучше.

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