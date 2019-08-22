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Состояние найденной в нижегородском лесу девочки улучшилось

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Фото: Соцсети
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Состояние пятилетней девочки, которая в одиночку провела трое суток в лесу в Нижегородской области, улучшилось. Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в пресс-службе областного правительства.

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По данным властей, сейчас состояние ребенка оценивается как близкое к средней степени тяжести, тогда как после первого осмотра врачи оценивали его как тяжелое.

В настоящее время девочка находится на обследовании в Нижнем Новгороде, туда ее доставили вертолетом. Губернатор области Глеб Никитин поручил обеспечить пострадавшую необходимым лечением, а также отправить на реабилитацию, если понадобится.

Кроме того, Никитин поблагодарил всех участников поисковой операции. «Это спасение стало возможным только благодаря воле и отваге людей, которыми сегодня гордится вся Россия», — подчеркнул он.

Пятилетняя девочка потерялась в лесу в Нижегородской области 18 августа. Вместе с родственниками она пошла за грибами в деревне Степановка, а через некоторое время попросилась домой. Там в это время находился ее дядя, который спросил, почему она не собирает грибы вместе с семьей, после чего сам ушел в лес. Через час родственники вернулись, но ребенка уже не было.

К поискам пропавшей привлекли более тысячи человек. Найти ее удалось вечером 21 августа.

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