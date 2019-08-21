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Заблудившаяся в лесу под Нижним Новгородом девочка найдена живой

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В Нижегородской области найдена живой пятилетняя девочка, заблудившаяся в лесу. Об этом сообщил ТАСС в среду, 21 августа.

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«Девочка найдена в лесу живой. Ее эвакуируют», — рассказала агентству Надежда Ермолаева.

Девочка пропала в лесу под деревней Степановка еще 18 августа. В ее поисках были задействованы почти тысяча человек, в том числе полицейские, спасатели росгвардейцы и волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт», «Волонтер», «Рысь».

18 августа девочка ходила в лес за грибами вместе с родственниками. В какой-то момент она устала и попросилась домой, куда ее и отвели.

Дома в это время находился ее дядя, который спросил, почему она не собирает грибы вместе со всеми, после чего ушел в лес. Не исключено, что ребенок отправился вслед за ним. Из леса родственники пришли примерно спустя час, но девочки уже не было.

После этого было возбуждено уголовное дело о пропаже ребенка. 5 августа в Московской области грибник обнаружил в лесу мужчину, которого спасатели разыскивали восемь дней.

Отмечается, что местный житель 1965 года рождения вышел прогуляться в лес 28 июля и пропал. По словам брата потерявшегося мужчины, тот страдал от потери памяти и плохо ориентировался в пространстве.

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