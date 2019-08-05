Пропавшего неделю назад в подмосковном лесу мужчину нашел грибник

Грибник обнаружил в подмосковном лесу мужчину, которого спасатели разыскивали восемь дней. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.

Отмечается, что местный житель 1965 года рождения вышел прогуляться в лес 28 июля и пропал. По словам брата потерявшегося мужчины, тот страдал от потери памяти и плохо ориентировался в пространстве.

«Спасательная операция длилась восемь дней, были задействованы сотрудники полиции, лесничества и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Однако обнаружил заблудившегося грибник, который оперативно связался со спасателями и отвел их к пострадавшему.

Уточняется, что мужчина был сильно истощен и обезвожен. Ему оказали первую помощь и на носилках эвакуировали из леса.

4 августа сообщалось, что в Иркутской области из тайги вывели потерявшихся туристов.