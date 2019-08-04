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В Иркутской области из тайги вывели потерявшихся туристов

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Фото: МВД РФ
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В Иркутской области участковый уполномоченный полиции из города Шелехово помог группе туристов выбраться из тайги. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Лейтенант полиции Алексей Максименко объединился с отрядом спасателей и отправился к предполагаемому месту нахождения потерявшихся в тайге путешественников.

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Из-за проливных дождей в этой области поднялся уровень реки, а подъездные дороги размыло. Спасатели прошли пешком около 8 км, после чего обнаружили трех туристов, у одного из которых была повреждена нога. По словам молодых людей, они намеренно задержались в лесу с пострадавшим товарищем, которого не могли перевести через разлившийся поток воды.

Группе спасения пришлось соорудить переправу из дерева и веревок, с помощью которой им удалось эвакуировать туристов и доставить их в город.

Мужчина с поврежденной ногой поблагодарил спасателей и лично Алексея Максименко, отметив, что без их помощи ему бы не удалось выбраться из леса.

1 августа в полицию поступило заявление от женщины, которая сообщила сотрудникам органов, что группа туристов отправилась в район Ольхинского плато и не вернулась в оговоренное время.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. По последним данным, подтопленными остаются 230 домов с населением 356 человек в восьми населенных пунктах. При этом в пяти селах с населением 1318 человек нет электроснабжения, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по региону.

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