Спасателей вызвали на помощь туристам в нацпарк «Югыд ва» в Коми

Интинские спасатели выехали в нацпарк «Югыд ва» на помощь туристам. По имеющейся информации, группа людей осуществляла пеший маршрут в район озера Бублик рядом с перевалом Каркар. Им удалось сообщить, что они не могут спуститься с гор в связи с высоким уровнем воды на реке Балбанью. Среди туристов есть дети.

Также с базы «Желанная» поступил сигнал еще об одном мужчине, которому во время экспедиции стало плохо с сердцем, передает ИА «Комиинформ».

Как стало известно 5 июля, в национальном парке «Югыд ва» спасатели обследовали 90 км горной реки Балбанью в поисках туриста из Санкт-Петербурга. Он вместе с двумя путешественниками находился на перевернувшейся на реке лодке.