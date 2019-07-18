Потерявшийся в Туапсе мальчик останется на Черном море до августа

Потерявшийся в Туапсе мальчик останется на Черном море как минимум до августа. Кто виноват в затянувшихся каникулах, сейчас выясняют на федеральном уровне.

Расследованием занимаются детские омбудсмены из Краснодара и Мурманска. Делом также заинтересовалась прокуратура Краснодарского края.

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