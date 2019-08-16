Заблудившегося в омской тайге мальчика переведут из реанимации

Трехлетнего мальчика, найденного в четверг после двух дней поисков в тайге Омской области, переводят в детское отделение из реанимации. Об этом сообщили в пятницу, 16 августа, в большереченской районной больнице.

В ходе проведенного обследования изменений здоровья после перенесенного стресса у ребенка не нашли. «Состояние стабильное, он кушает, общается с родителями», — рассказали «РИА Новости» в лечебном учреждении. Медики опасались, что ребенок мог простыть из-за относительно низких ночных температур.

С мальчиком в четверг для вывода из состояния стресса работал психолог, в пятницу специалист продолжит работу.

Ребенок пропал днем 13 августа, родители ушли собирать ягоды и оставили его одного в салоне автомобиля. По возвращении они не обнаружили сына. СК возбудил уголовное дело, пропавшего искали около 600 полицейских, добровольцев, два частных самолета и вертолет Росгвардии.

В четверг ребенка нашли живым в нескольких километрах от места пропажи, он по пояс застрял в болоте и не мог выбраться. Первым делом спасатели и волонтеры накинули на мальчика термоодеяло, после чего попытались вытащить его из болота. Вскоре ребенка передали медикам.