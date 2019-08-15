Пропавший в омской тайге мальчик найден живым

Трехлетний мальчик, пропавший в омской тайге, найден живым спустя два дня. Об этом в четверг, 15 августа, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Ребенка осмотрели врачи, после чего он был доставлен в больницу. Угрозы его жизни нет. Как рассказали ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, у мальчика обезвоживание, его сильно искусали комары и мошки.

Уточняется, что поиски велись от того места, где была найдена кепка пропавшего. Как сообщают волонтеры, малыша обнаружили в заболоченной местности, он пил болотную воду и плакал.

В общей сложности мальчика искали около 600 человек. В поисковую группу входили сотрудники областного Следственного управления СКР, МВД, Росгвардии, МЧС, кинологи со служебными собаками, местные жители и члены общественных организаций «Доброспас» и «Лиза Алерт».

По данным полиции, мальчик пропал в лесу в Большереченском районе 13 августа. Родители оставили его в салоне автомобиля и ушли собирать ягоды. По возвращении из леса они не обнаружили ребенка и обратились с заявлением в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.