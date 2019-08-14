Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки

Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в правоохранительных кругах.

По предварительным данным, не вспомнив, где оставил машину, мужчина обратился к правоохранительным органам, однако заявил, что его автомобиль угнали вместе с девочкой.

В результате на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. В разговоре с потерпевшим выяснилось, что машину никто не угонял, а хозяин попросту забыл, где ее оставил.

2 августа спасатели вызволили полуторагодовалого мальчика, который заперся в иномарке, припаркованной в Ленинском районе Новосибирска.