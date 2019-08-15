В Омске возбудили дело после гибели трехлетней девочки

Омские следователи возбудили уголовное дело после гибели трехлетней девочки. Тело ребенка обнаружили накануне в уличном туалете. Как 15 августа отмечается на сайте регионального управления СК России, ребенок пропал в Старом Кировске.

«По версии следствия, вечером 14 августа 2019 года на территории Кировского административного округа г. Омск со двора частного домовладения вылезла в отверстие под воротами 3-летняя девочка, оставленная на несколько минут бабушкой без присмотра», — отметили в ведомстве.

Тело ребенка нашли выгребной яме расположенного на расстоянии 300 метров от дома уличного туалета. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).

Накануне сообщалось, что пропажу ребенка обнаружила мама. Около часа девочку искали самостоятельно, потом родные обратились в полицию.