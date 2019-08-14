Восьмилетний мальчик утонул в пожарном резервуаре в Карелии

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели ребенка в Карелии. Восьмилетний мальчик провалился в пожарный резервуар и утонул.

Трагедия произошла в поселке Малиновая Варакка. По данным правоохранительных органов, мальчик приехал к родственникам из Санкт-Петербурга. Во время прогулки ребенок пробежался по подземному пожарному резервуару, который снаружи оброс кустарниками и мхом. В результате мальчик провалился и утонул, сообщает ИА «Карелinform».

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье двухлетний ребенок утонул в искусственном водоеме во дворе частного дома. По предварительным данным, родители оставили мальчика без присмотра.