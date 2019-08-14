Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку обнаружили мертвой

Трехлетняя девочка, которая ранее пропала в Кировском округе Омска, была найдена мертвой. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Доброспас–Омск».

Как пишет «РИА Новости», никаких подробностей относительно смерти девочки не приводится. Запись была опубликована на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

14 августа около 16:00 девочка ушла со двора частного дома в Кировском округе. Пропажу ребенка обнаружила мама. Около часа девочку искали самостоятельно, потом родные обратились в полицию.

13 августа в Омской области пропал трехлетний мальчик. Родители оставили его в машине и ушли собирать ягоды. Позже они вернулись, но не нашли ребенка. Его ищут около 400 полицейских, добровольцев, местных жителей, задействован вертолет Росгвардии.