Появилось видео спасения блуждавшего двое суток по омской тайге мальчика

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с трехлетним мальчиком, найденным в лесу в Омской области спустя два дня поисков. Как видно на кадрах, ребенок по пояс застрял в болоте и не мог выбраться.

Первым делом спасатели и волонтеры накинули на мальчика термоодеяло, после чего попытались вытащить его из болота. Вскоре ребенка передали медикам. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее 15 августа сообщалось, что ребенка осмотрели врачи, после чего он был доставлен в больницу. Сейчас угрозы его жизни нет. По последним данным у мальчика сильное обезвоживание, его искусали комары и мошки.

В общей сложности ребенка искали около 600 человек. В поисковую группу входили сотрудники областного следственного управления СКР, МВД, Росгвардии, МЧС, кинологи со служебными собаками, местные жители и члены общественных организаций «Доброспас» и «Лиза Алерт».

По данным полиции, мальчик пропал в лесу в Большереченском районе 13 августа. Родители оставили его в салоне автомобиля и ушли собирать ягоды. По возвращении из леса они не обнаружили ребенка и обратились с заявлением в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.