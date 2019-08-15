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Появилось видео с найденным в лесу под Омском мальчиком

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Фото: РЕН ТВ
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с трехлетним мальчиком, найденным в лесу в Омской области. Ребенок две ночи провел в сибирской тайге без еды и воды.

«Спасибо большое — и всем вместе, и каждому по отдельности — за слова поддержки. За всё спасибо большое», — сказал журналистам отец ребенка.

Ранее 15 августа сообщалось, что ребенка осмотрели врачи, после чего он был доставлен в больницу. Сейчас угрозы его жизни нет. По последним данным, у мальчика сильное обезвоживание, его искусали комары и мошки.

В общей сложности ребенка искали около 600 человек. В поисковую группу входили сотрудники областного Следственного управления СКР, МВД, Росгвардии, МЧС, кинологи со служебными собаками, местные жители и члены общественных организаций «Доброспас» и «Лиза Алерт».

По данным полиции, мальчик пропал в лесу в Большереченском районе 13 августа. Родители оставили его в салоне автомобиля и ушли собирать ягоды. По возвращении из леса они не обнаружили ребенка и обратились с заявлением в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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