Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика

В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа. Ребенка ищут около 400 полицейских, добровольцев, местных жителей, задействован вертолет Росгвардии.

По данным полиции, мальчик пропал в лесу в Большереченском районе. На сайте МВД по Омской области в среду, 14 августа, отмечается, что родители оставили его в салоне автомобиля и ушли собирать ягоды. По возвращении из леса они не обнаружили ребенка и обратились с заявлением в правоохранительные органы.

По факту исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело. Поиски мальчика велись всю ночь. В настоящее время периметр поисковых работ увеличен.

Ранее в августе в городе Свободный в Приамурье пропали две девочки 2005 и 2009 годов рождения.