В городе Свободный в Приамурье пропали две девочки 2005 и 2009 годов рождения. Об этом 7 августа сообщило Следственное управление СКР по Амурской области.

Отмечается, что за день до этого дети ушли из дома, и до настоящего момента их местонахождение остается неизвестным. К поискам привлечен личный состав межмуниципального отдела МВД «Свободненский», сотрудники МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда «Гром». По всей области распространили ориентировки на пропавших девочек.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

11 июля сообщалось о пропаже 10-летнего ребенка в Комсомольске-на-Амуре. Днем ранее девочка пошла купаться в реке Амур и исчезла.