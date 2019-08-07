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В Приамурье пропали две девочки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В городе Свободный в Приамурье пропали две девочки 2005 и 2009 годов рождения. Об этом 7 августа сообщило Следственное управление СКР по Амурской области.

Отмечается, что за день до этого дети ушли из дома, и до настоящего момента их местонахождение остается неизвестным. К поискам привлечен личный состав межмуниципального отдела МВД «Свободненский», сотрудники МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда «Гром». По всей области распространили ориентировки на пропавших девочек.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

11 июля сообщалось о пропаже 10-летнего ребенка в Комсомольске-на-Амуре. Днем ранее девочка пошла купаться в реке Амур и исчезла.

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