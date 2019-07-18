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На Алтае пропал двухлетний ребенок

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Фото: Главное управление МЧС России по республике Алтай/04.mchs.gov.ru
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На Алтае ищут пропавшего двухлетнего мальчика. Как сообщили в четверг, 18 июля, в Главном управлении МЧС по Республике Алтай, ребенок из поселка Йодро пропал на берегу реки Чуи накануне вечером около 20:30 по московскому времени.

По данным спасателей, ребенок из благополучной семьи играл на берегу реки вместе с другими детьми. Старшие сестры и брат, которые следили за мальчиком, упустили его из виду. Впоследствии на берегу реки они нашли только обувь младшего брата.

«В поисках задействовано 70 человек — полиция, местное население. Число участников поисков увеличивается. Обследовано 25 км береговой линии, поиск результатов не дал», — сообщили в МЧС, добавив, что спасатели на двух плавсредствах ищут мальчика в воде.

«Пока никто не может утверждать, что ребенок утонул», — уточнили в ведомстве.

В региональном Следственном управлении сообщили, что по факту пропажи ребенка ведется проверка.

11 июля сообщалось о пропаже 10-летнего ребенка в Комсомольске-на-Амуре. Днем ранее девочка пошла купаться в реке Амур и исчезла.

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