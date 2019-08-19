Возбуждено уголовное дело после пропажи девочки в лесу в Нижегородской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи пятилетней девочки в лесу под Нижним Новгородом. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, девочка приехала с родными в деревню Степановку Вознесенского района Нижегородской области, пишет сайт aif.ru. Днем 18 августа она вышла из дома и с тех пор неизвестно, где она. В течение ночи поиски ребенка вели больше 200 человек ­­­­— сотрудники Росгвардии и полиции, а также волонтеры и местные жители.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. В СК не исключают, что девочка могла сама уйти в лес, расположенный рядом с домом.

По данным сайта kp.ru, 18 августа девочка ходила в лес за грибами вместе с родственниками. В какой-то момент она устала и попросилась домой, куда ее и отвели. Дома в это время находился ее дядя, который спросил, почему она не собирает грибы вместе со всеми, после чего ушел в лес. Не исключено, что ребенок отправился вслед за ним. Из леса родственники пришли примерно спустя час, но девочки уже не было.

По словам координатора ПСО «Волонтер» Сергея Шухрина, лес, в котором могла потеряться девочка, «очень сложный, заросший, с очень высокой травой», также там есть два озера и две реки.

В поисках ребенка задействованы около 300 человек: сотрудники МВД, СК, МЧС, военнослужащие, волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт», «Волонтер», «Рысь». Также проводится допрос родственников девочки, местных жителей. Устанавливаются обстоятельства пропажи ребенка.

15 августа сообщалось, что пропавший в омской тайге трехлетний мальчик нашелся живым спустя два дня поисков.