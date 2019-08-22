Состояние найденной в нижегородском лесу девочки оценивают как тяжелое
Врачи оценили как тяжелое состояние девочки, которую нашли в лесу в Нижегородской области спустя трое суток поисков. Об этом в среду, 21 августа, сообщили «РИА Новости» в министерстве здравоохранения региона.
«Девочка осмотрена бригадой Нижегородского территориального центра медицины катастроф, в настоящий момент ее везут в Вознесенскую ЦРБ для оказания медицинской помощи и решения вопроса по медицинской эвакуации в детскую областную клиническую больницу», — рассказали в региональном минздраве.
Отмечается, что организм девочки сильно обезвожен. Днем 18 августа пятилетняя вышла из дома и лишь вечером 21 августа ее нашли.
В течение трех суток поиски ребенка вели больше тысячи человек — сотрудники Росгвардии и полиции, а также волонтеры и местные жители.
Кроме того, 19 августа СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.