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Состояние найденной в нижегородском лесу девочки оценивают как тяжелое

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Врачи оценили как тяжелое состояние девочки, которую нашли в лесу в Нижегородской области спустя трое суток поисков. Об этом в среду, 21 августа, сообщили «РИА Новости» в министерстве здравоохранения региона.

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«Девочка осмотрена бригадой Нижегородского территориального центра медицины катастроф, в настоящий момент ее везут в Вознесенскую ЦРБ для оказания медицинской помощи и решения вопроса по медицинской эвакуации в детскую областную клиническую больницу», — рассказали в региональном минздраве.

Отмечается, что организм девочки сильно обезвожен. Днем 18 августа пятилетняя вышла из дома и лишь вечером 21 августа ее нашли.

В течение трех суток поиски ребенка вели больше тысячи человек — сотрудники Росгвардии и полиции, а также волонтеры и местные жители.

Кроме того, 19 августа СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

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