Поискам пропавшей в Нижегородской области девочки помешал медведь

Поиски пропавшей пятилетней девочки в Нижегородской области пришлось приостановить из-за бродящего по лесу медведя. Об этом рассказала информационный координатор поисково-спасательной группы «Рысь» Надежда Ермолаева 21 августа.

«В лесу были обнаружены следы медведя, которые, по первоначальной версии, переплетались с детскими следами. Позже версия о детских следах не подтвердилась. А медведь там действительно есть, он ходит рядом», — сообщила она «РИА Новости».

Добровольцам пришлось приостановить поиски на несколько часов. В это время операцию продолжали только сотрудники Росгвардии и несколько подготовленных людей.

Сейчас широкомасштабные поиски возобновлены, ребенка ищут более 1 тыс. человек из разных регионов. Ермолаева отметила, что шансы найти девочку живой есть, так как стоит теплая погода.

О пропаже ребенка стало известно 18 августа. Вместе с родственниками девочка пошла в лес за грибами в деревне Степановке, а через некоторое время попросилась домой. Дома в это время находился ее дядя, который спросил, почему она не собирает грибы вместе с семьей, после чего сам ушел в лес. Через час родственники вернулись из леса, но ребенка уже не было.

Не исключается, что после замечания дяди девочка пошла в лес, но не смогла найти родных. Возбуждено уголовное дело. В поисках ребенка задействованы сотрудники МВД, МЧС, СК, военные, поисковые отряды «Лиза Алерт», «Волонтер», «Рысь», используются беспилотники, тепловизоры, приборы ночного видения и вертолеты.