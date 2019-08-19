Блуждавшего по омской тайге мальчика выписали из больницы

Трехлетнего мальчика, который два дня скитался по омской тайге, выписали из больницы. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает «РИА Новости».

«Ребенок выписан. Отклонений в состоянии здоровья у него не обнаружено», — рассказали агентству в Большереченской районной больнице.

Мальчик пропал днем 13 августа в тайге Омской области. Родители ушли собирать ягоды и оставили его одного в салоне автомобиля. По возвращении они не обнаружили сына. СК возбудил уголовное дело, пропавшего искали около 600 полицейских, добровольцев, два частных самолета и вертолет Росгвардии.

В четверг ребенка нашли живым в нескольких километрах от места пропажи, он по пояс застрял в болоте и не мог выбраться. Первым делом спасатели и волонтеры накинули на мальчика термоодеяло, после чего попытались вытащить его из болота. Вскоре ребенка передали медикам.