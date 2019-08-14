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Три туристки из Белоруссии пропали в горах Грузии

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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В горах Грузии пропали три туристки из Белоруссии. Об этом в среду, 14 августа, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-центр грузинской службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

Женщины потерялись на горе Тетнульди в регионе Самегрело–Верхняя Сванетия. Они находились в составе группы альпинистов, возвращавшихся на базу после покорения вершины, и пропали по пути к базе.

«Мы ведем их поиски всеми существующими у нас ресурсами», — отметили в ведомстве.

Известно, что одной из пропавших женщин около 36 лет, двум другим — меньше 60 лет.

В конце июля в министерстве чрезвычайных ситуаций Киргизии рассказали, что спасатели ищут российского альпиниста, пропавшего в горах республики. Гражданин России совершал спуск с пика Ленина и на высоте в 5 тыс. м перестал выходить на связь. Позже 45-летний россиянин был обнаружен мертвым.

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