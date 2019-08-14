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Спасатели нашли в КБР пропавшего ребенка из Башкирии

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Шестилетний ребенок, пропавший в ущелье Адыр-Су в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, найден живым.

Мальчика нашли в районе альпинистского лагеря Уллу-Тау, передает ТАСС. Медицинская помощь ему не требуется.

Сообщение о пропаже мальчика 2013 года рождения, приехавшего из Башкирии, поступило 14 августа в 16:10. В поисках, кроме родственников, принимали участие спасатели, полицейские и волонтеры.

13 августа спасатели в Кабардино-Балкарии эвакуировали из ущелья девятилетнего мальчика, попавшего под камнепад на высоте 2,8 тыс. м. Ребенок получил травмы средней степени тяжести, его передали медикам.

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