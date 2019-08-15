Следы крови найдены в квартире пропавших в Германии россиянок

В квартире россиянок, которые пропали в Германии в июле этого года, нашли следы крови. При этом следы взлома отсутствуют, пишет немецкая газета Bild в среду, 14 августа.

Ранее, как отмечает «РИА Новости», полиция Германии нашла в лесу Мюнхена коврик со следами крови пропавших 41-летней Марии и ее 16-летней дочери Татьяны. Неподалеку также был обнаружен ковер из квартиры гражданок РФ.

О пропаже россиянок стало известно 18 июля — об этом сообщило посольство России в Берлине. Правоохранители возбудили уголовное дело. Выяснилось, что 13 июля приблизительно в 14:00 по местному времени (15:00 мск) женщины вышли из квартиры, чтобы пойти за покупками. С того дня они не выходили на связь. Тела до сих пор не найдены, передает ТАСС.

Основным подозреваемым по делу проходит муж пропавшей Марии Роман. Он находится в следственном изоляторе и не сотрудничает со следствием. О мотивах ничего не сообщается.