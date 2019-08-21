Вертолет отправят на поиски пропавших в Югре детей

Спасатели направят вертолет на поиски двух детей из Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа, которые ушли рыбачить на лодке и не вернулись. Об этом 21 августа сообщает «Центроспас-Югория».

«Группа спасателей продолжает поисковую операцию. К поискам мальчиков привлечен вертолет МИ-8, который совершит облет территории, на которой могут находиться пропавшие дети», — говорится в сообщении.

Два мальчика 2003–2004 годов рождения уплыли рыбачить на моторной лодке по реке Ляпин. После этого жители поселка Саранпауль видели на реке пустое плавсредство. Спасатели обследовали район, однако поиски не дали результатов.

Детей ищут третий день. Известно, что подростки не состояли на учете комиссии по делам несовершеннолетних, их семьи характеризуются положительно.

Ранее в августе в омской тайге пропал мальчик. Ребенка нашли через два дня в нескольких километрах от места пропажи — он застрял в болоте и не мог выбраться. Выжить мальчику удалось, вероятно, благодаря теплой погоде.