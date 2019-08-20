Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали

В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа пропали двое детей — ранее подростки ушли рыбачить на лодке. Об этом сообщает «Центроспас-Югория» 20 августа.

По данным регионального УМВД, речь идет о мальчиках 2003-2004 годов рождения. Они уплыли на моторной лодке «Казанка» по реке Ляпин и пропали. Плавсредство принадлежит отцу одного из пропавших. Жители поселка Саранпауль утверждают, что видели на реке пустую лодку.

«Поисковая группа обследовала район предполагаемого утопления с помощью специального оборудования на расстоянии 100х50 м. Поиски результатов не дали», — говорится в сообщении.

Подростки не состояли на учете комиссии по делам несовершеннолетних, семьи характеризуются положительно, пишет ТАСС.

Ранее под Нижним Новгородом пропала пятилетняя девочка. 18 августа ребенок вышел из дома и, предположительно, пошла в лес. Поиски результатов не дали, возбуждено уголовное дело.