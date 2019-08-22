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Нашлась пропавшая в Нижегородской области девочка

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Поиски пятилетней Зарины в Нижегородской области успешно завершились. Она находилась примерно в 2 км от дома. Голодную и ослабленную девочку нашли в лесном буреломе, сейчас она в больнице. Момент Х попал на камеру журналистов местного портала NN.RU. Малышку обнаружили участники местной поисковой группы «Рысь». Зарина пропала три дня назад, СК возбудил уголовное дело об исчезновении. В операции по спасению участвовали около 1 тыс. человек. Кроме МЧС и МВД, поисками занимались волонтеры поисковых отрядов. Девочку искали также при помощи беспилотных летательных аппаратов.

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