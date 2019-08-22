Спасавшая брата девочка погибла от удара током под Челябинском

Девочка в Сосновском районе Челябинской области пыталась спасти малолетнего брата, который взялся за оголенный провод. В результате она сама получила травмы и умерла от поражения электричеством. Об этом в четверг, 22 августа, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Следственные органы возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным СК, 12-летняя девочка с 6-летним братом гуляли после дождя во дворе дома в поселке Кисегачинский. Во время прогулки мальчик взял в руку провод заземления, его ударило током. Сестра попыталась оттолкнуть брата в сторону, но тоже получила травму. Родственники детей вытащили их из зоны поражения и отвезли в больницу.

Сейчас мальчик находится в реанимации. Девочка скончалась в ночь на 21 августа, пишет РЕН ТВ.

В конце июня сообщалось, что в Карелии погиб 17-летний подросток, который забрался в трансформаторную подстанцию на территории бывшего лесозавода.