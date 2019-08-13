Ребенка ударило током в киоске с мороженым на Украине

В украинском городе Днепр Днепропетровской области девочку ударило током, когда она попыталась открыть дверь киоска с мороженым.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 августа. Как отмечается, ребенок хотел купить десерт и стал открывать дверь помещения, которая оказалась под напряжением.

На место выехал автомобиль скорой помощи, девочку доставили в областную больницу. По словам матери пострадавшей, у ребенка остались ожоги на руках.

В настоящий момент, как передает «Регион Online», местная полиция выясняет все обстоятельства инцидента, в частности, почему дверь была под напряжением. Жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Карелии погиб 17-летний подросток, который забрался в трансформаторную подстанцию на территории бывшего лесозавода.