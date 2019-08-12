Владельцу покусавшей ребенка обезьяны под Иваново назначили условный срок

Владельца цирковой обезьяны, которая покусала двухлетнего ребенка в городе Южа (Ивановская область), приговорили к двум годам лишения свободы условно. Такое решение вынес Палехский районный суд 12 августа.

В отношении 37-летнего уроженца Ульяновской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

«В ходе судебного заседания подсудимый признал вину в совершении преступления. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил владельца животного к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — говорится на сайте областной прокуратуры.

Инцидент произошел 2 февраля в местном доме культуры после представления гастролировавшего цирка шапито. Зрителям разрешили сфотографироваться с обезьяной. Когда девочку посадили рядом с животным, обезьяна схватила лапами голову ребенка и несколько раз укусила. Ребенка госпитализировали с рваными ранами лица.