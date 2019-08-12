Гатчинский священник прокомментировал скандал из-за грубого крещения

Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.

Ранее стало известно, что в результате церковного обряда младенец получил ушибы и ссадины, кроме того, у малыша возникла боязнь воды.

Однако священнослужитель обвинил во всем мать ребенка.

«Если бы мама поменьше истерик закатывала, всё бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто», — сказал он Пятому каналу.

Игумен Фотий назвал всех присутствовавших на крещении родственников «далекими от церковной жизни» людьми, а также предположил, что маме ребенка, скорее всего, стало скучно.

«Маме, наверное, просто скучно, у нее, наверное, много свободного времени, и ей нечего делать. И она закатила истерику, хотя ничего страшного не произошло. Абсолютно», — отметил священник.

Помимо этого он подчеркнул, что такие инциденты случаются довольно часто, поскольку крещение — это стресс как для детей, так и для их родителей.

В июне прошлого года большой резонанс в Сети вызвало видео, на котором католический священник ударил маленького ребенка по щеке во время крещения. Родители, которые находились рядом, были шокированы поведением священнослужителя и попытались вырвать малыша у него из рук.