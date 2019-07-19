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Бразильянка столкнула священника со сцены за слова о недоступности рая для толстых

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Фото: twitter.com/Cooperadores da Verdade (@oscooperadores)
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В бразильском городе Сан-Паулу священник Марсело Росси заявил, что женщины с лишним весом не смогут попасть в рай. После этого на сцену выбежала полная девушка и сильно толкнула пастора, в результате чего он упал.

По данным газеты La Vanguardia, после этого около 50 тыс. шокированных верующих встали со своих мест, так как священник резко упал со сцены на пол. После этого пастор встал и продолжил мессу.

Представители церкви позже отметили, что пастор не получил серьезных травм.

Инцидент попал на видео, которое вызвало бурную реакцию в соцсетях.

«Не попадет в рай, зато попала в священника», — написал в комментариях к видеозаписи в соцсети «ВКонтакте» пользователь Артем Ж.

Многие отметили, что священнослужитель, видимо, говорил об одном из главных грехов — чревоугодии. Однако объяснить свои слова прихожанам не успел.

В марте самую популярную в мире модель plus-size Эшли Грэм наградили за продвижение бодипозитива в модной индустрии. По словам модели, она запустила хэштег #BeautyBeyondSize (красота вне размеров). Грэм также привела статистику — каждая вторая девушка готова отказаться от любимого занятия из-за своей внешности.

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