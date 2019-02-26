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Самая толстая кошка Британии обрела дом

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Самая толстая кошка Британии наконец обрела дом.

До этого восьмилетнюю Митси четыре раза возвращали в приют. 

Митси просто не везло с хозяевами — кто-то заболел, у кого-то сменились обстоятельства. При этом кошка плохо ладит с детьми и другими питомцами.

Когда Митси впервые оказалась в приюте, она весила 7,7 кг — в два раза больше нормы. Сильно удивившиеся ветеринары посадили кошку на строгую диету. Сейчас Митси весит чуть больше 5 кг.

Скоро похудевшая кошка переедет к родственникам одного из бывших хозяев.

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