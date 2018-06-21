Священник ударом «успокоил» плачущего ребенка во время крещения

В Сети набирает просмотры видео, на котором католический священник ударил маленького ребенка по щеке во время церемонии крещения. Таким образом он пытался успокоить плачущего малыша, пишет Daily Mail.

О том, в какой стране произошел инцидент, не сообщается, но окружающие говорят на французском языке.

На кадрах видно, что родители ребенка были шокированы происходящим. Они попытались вырвать малыша из рук священника.

Этот ролик вызвал бурную реакцию общественности. Многие даже ставят священнику диагнозы, в том числе старческую деменцию.

В марте 2017 года пятилетняя девочка сорвала в Ватикане пилеолус — белый головной убор католических священников — с головы папы римского Франциска, когда целовала его в щеку. Понтифик не рассердился на шалость ребенка, а рассмеялся.